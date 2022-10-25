Владимир Путин наградил металлургов и врача из Кузбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу указом президента России Владимира Путина почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Глебу Колпинскому главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского».

Также за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу указом президента России почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено четверым работникам АО «Кузнецкие ферросплавы». Уточним, что указ подписан 19 октября 2022 года.

Так, почетное звание присвоено Сергею Голеву - огнеупорщику, Николаю Лоскутову - начальнику цеха, Татьяне Пушниковой - шихтовщику (бригадиру), Владимиру Храпову - помощнику мастера на горячих участках работ.