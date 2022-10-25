В Кузбассе таксист взял заказ и лишился почти 130 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариинском районе таксист взял заказ, но в итоге не заработал денег, а лишился почти 130 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

49-летний мужчина подрабатывает в такси в свободное от работы время. Накануне ему поступил очередной заказ в мобильном приложении. С таксистом связался клиент и предложил заранее оплатить стоимость поездки. Для этого незнакомец попросил назвать реквизиты банковской карты, а также пароли из СМС. Однако вместо денег таксист получил уведомление от банка о том, что с его счета были списаны все сбережения.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Они выяснили, что неизвестный, получив от таксиста реквизиты и пароли, подключился к его мобильному банку и получил доступ к управлению счетами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ).