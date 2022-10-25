В Кузбассе четыре человека пострадали в ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса

В ДТП, произошедшем сегодня утром в Новокузнецком районе, пострадали четыре человека. Подробности дорожного происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась около 6.30 на 14 километре трассы Осинники - Сосновка. По предварительным данным, 66-летний водитель грузового автомобиля Toyota Hiace нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в двигавшийся во встречном направлении Toyota Corolla Spacio. В результате столкновения травмировался водитель Toyota Hiace и три пассажира второй иномарки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Госавтоинспекции Кузбасса призвали водителей неукоснительно соблюдать ПДД, а также выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал в соответствии с дорожными и погодными условиями.