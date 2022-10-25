В Кузбассе осудили мужчину, который из мести поджег автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке суд вынес приговор 36-летнему жителю города Белова, который из мести поджег автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию поступила информация от МЧС о возгорании автомобиля Nissan Qashqai. Пожар случился ночью в одном из дворов по проспекту Октябрьскому. Оказалось, что причиной возгорания послужил поджог. У автомобиля выгорели моторный отсек, приборная панель, одно из передних колес, пострадала обшивка салона, лопнули ветровое и передние боковые стекла. Предварительная сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

Выяснили, хозяйка иномарки проживает одна, так как ее муж отбывает наказание в местах лишения свободы. Конфликтов у нее ни с кем не возникало.

Правоохранители установили поджигателя. Им оказался 36-летний житель Белова, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина полностью признал вину и рассказал, что поджог совершил, чтобы отомстить мужу автовладелицы, с которым ранее отбывал наказание в одной колонии и находился в неприязненных отношениях. Суд приговорил его к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина должен возместить материальный ущерб.