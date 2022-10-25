Кузбассовцы оказались самыми неразговорчивыми сибиряками

МТС на основе технологий Big Data проанализировала обезличенные данные по голосовому трафику за период с начала сентября до середины октября 2022 года. Продолжительность телефонных разговоров кузбассовцев на последней неделе сентября увеличилась на 15%. Это больше, чем в других регионах Сибири.

С другой стороны, в среднем кузбассовцы разговаривают по мобильному меньше времени, чем соседи: 13,5 минут в день. Для сравнения, жители Новосибирской области тратят на звонки 18,5 минут ежедневно, республики Алтай - 18,2, Хакасии - 17,7, Красноярского края - 15,9, Омской области - 15,8, Алтайского края - 15,7.

Продолжительность одного среднего звонка в Кемеровской области увеличилось со 115,9 до 124,7 секунд. Количество разговоров на человека тоже выросло: на 8%. Кузбассовцы в среднем звонят семь раз в день. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны стали больше разговаривать по телефону.

Мужчины проводят за телефонными разговорами столько же времени, что и женщины, которые традиционно считаются более говорящими абонентами. В начале сентября на женщин приходилось 60% от всего голосового трафика, в середине октября - 51%.