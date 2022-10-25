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Общество25 октября 2022 9:28

Сергей Цивилев: неравнодушие и сплоченность кузбассовцев для помощи участникам СВО восхищают

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Люди самых разных возрастов и профессий - от школьников до пенсионеров оказывают посильную помощь семьям призванных мужчин и кузбасским бойцам. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отмечает, что его восхищает неравнодушие и сплоченность кузбассовцев, которые в эти сложные времена проявляют лучшие качества сибирского характера.

Так, 77-летний ветеран труда, пасечник из села Подгорное Ленинск-Кузнецкого округа привез для мобилизованных кузбассовцев флягу меда и 60 рамок с медовыми сотами. Мед расфасовали в банки, к каждой из которых ветеран прикрепил записку со словами поддержки. В Киселевске 35 волонтеров в возрасте от 14 до 35 лет создали штаб #МЫВМЕСТЕ.

За помощью к специалистам Центра социальной защиты населения и активистам штаба #МЫВМЕСТЕ с начала частичной мобилизации обратились 80 горожан.

Фото: АПК.

Фото: АПК.