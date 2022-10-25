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Общество25 октября 2022 10:09

1500 молодых людей со всей России и Республики Беларусь соберутся в Кузбассе на слет студотрядов

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет с 3 по 6 ноября в Кузбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Лучшие представители молодежного движения «Российские Студенческие Отряды» примут участие в нем. На Слете пройдут конкурсы профмастерства, творческий фестиваль, конкурс красоты и талантов «Мистер и Мисс РСО». Главной интригой всего мероприятия станет оглашение результатов конкурса на «Лучшее региональное отделение РСО», в котором Кузбасс имеет все шансы на победу.

С подробной программой и площадками можно будет ознакомиться в группе «ВКонтакте».