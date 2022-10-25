Жители Кузбасса смогли наблюдать частичное солнечное затмение

Фото: Типичный Кузбасс

Во вторник, 25 октября, жители России и зарубежья, в том числе и кузбассовцы могли наблюдать частичное солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закрывала от 56% до 86% Солнца.

В Кузбассе пик явления пришелся на шестой час вечера. Солнечный диск, по оценкам наблюдателей, был перекрыт примерно на 60%, но зрелище все равно получилось красивым. Сейчас в социальных сетях очевидцы активно делятся снимками явления. Если бы закат над Кузбассом случился позже, жители региона смогли бы увидеть, как спутник Земли закрыл Солнце примерно на 80%.

Это последнее подобное явление в нынешнем году. Следующее ожидается только 20 апреля 2023 года.