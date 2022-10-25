В Кемерове планово снесут крупный гаражный кооператив

Фото: Типичный Куз0басс

Переезду на новую площадку подлежат более 1200 объектов.

На то, что городские власти потребовали в двухнедельный срок освободить гаражи, расположенные на одной из улиц Ленинского района областного центра, их владельцы пожаловались в социальных сетях. Гаражный кооператив обустроили еще во времена СССР, с тех пор многие подтверждающие документы у владельцев на гаражи и землю под ними были утеряны. Кроме того, хозяева объектов возмущались, что могут потерять собранные на зиму запасы продуктов, хранящиеся в погребах.

Власти на крик души (так назвали свое обращение владельцы гаражей) отреагировали оперативно. В ответе, опубликованном на сайте администрации Кемерова, отмечается, что металлические гаражи на территории столицы Кузбасса размещались временно - до момента развития и застройки занимаемой гаражами территории современной инфраструктурой. Но при этом интересы жителей будут обязательно учитываться. Поэтому и перенос гаражей данного кооператива будет выполнен поэтапно. При этом владельцам гаражей окажут помощь в демонтаже и перевозке имущества. Что касается урожая, то он останется в распоряжении владельцев как минимум до весны.