Чиновникам Кузбасса рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры на рабочих местах

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В локальной вычислительной сети администрации правительства Кузбасса теперь технически ограничено использование программ-мессенджеров иностранных компаний.

Под запрет попали Telegram, WhatsApp, Viber, Signal и прочие, ими нельзя пользоваться при работе на рабочих компьютерах и ноутбуках.

Сотрудникам АПК были даны рекомендации перейти на использование корпоративного мессенджера альтернативного российского производства - eXpress».

О данном нововведении сообщил региональный департамент информационной политики в ответ на запрос журналистов.

Также стало известно, что региональное Министерство цифрового развития и связи планирует закупить лицензионное российское программное обеспечение для органов госвласти и муниципалитетов. Переход на отечественные разработки может закончиться к концу следующего года.

К слову, во вторник, 25 октября, не только чиновники, но и многие пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) столкнулись с неудобствами и перебоями в работе приложения из-за технических проблем.