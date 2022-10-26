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Происшествия26 октября 2022 0:38

В Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли из горящего дома семью с двумя детьми

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Топках сотрудники ГИБДД спасли из огня семью с двумя маленькими детьми. О происшествии рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Госавтоинспекторы Сергей Вернер и Валерий Шпильман во время ночного дежурства заметили огненное зарево на улице Ленина. Они прибыли к месту ЧП и увидели, что горит крыша частного дома. Огонь стремительно распространялся по строению. Полицейские вместе с хозяином жилища помогли всем членам семьи выйти из дома. Сначала вынесли на руках пятилетних двойняшек, затем эвакуировали их 74-летнюю бабушку, которая сама практически не может передвигаться. Мама малышей вышла из горящего дома сама. После этого инспекторы помогли вывести из надворных построек домашний скот, оказавшийся в огненной ловушке.

Вскоре к месту происшествия прибыли пожарные и медики.

Сейчас руководство ГУ МВД России по Кемеровской области решает вопрос о поощрении отличившихся полицейских.