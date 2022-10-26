В Кузбассе пропал 26-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Новокузнецке пропал без вести 26-летний Максим Васильевич Русанов. Поисками мужчины занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

25 октября новокузнечанин ушел в неизвестном направлении в одной футболке, штанах и тапочках.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении молодого человека или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.