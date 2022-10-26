Жителя Кузбасса обязали выплатить около 800 тысяч рублей за разбитую машину

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд обязал жителя Мариинска выплатить около 800 тысяч рублей за арендованный автофургон - мужчина попал на нем ДТП и отказался добровольно возмещать ущерб владельцу. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Мужчина арендовал грузовой фургон ГАЗ 3302 за семь тысяч рублей в месяц у жителя одного из поселков Кемеровского муниципального округа. Однажды мариинец сел за руль в нетрезвом виде и на трассе Р-255 «Сибирь» попал в ДТП. Автомобиль опрокинулся и в результате сильно пострадал: его ремонт был оценен в 1,5 миллиона рублей (при том, что рыночная стоимость машины - 960 тысяч рублей). Добровольно возмещать ущерб житель Мариинска отказался, тогда владелец автомобиля обратился в суд. Он просил суд взыскать с ответчика сумму ущерба около 790 тысяч рублей - это разница между рыночной стоимостью фургона и стоимостью годных остатков, а также 10 тысяч рублей в качестве расходов по оплате государственной пошлины.

Житель Мариинска на заседание не явился.

Суд постановил взыскать с него всю требуемую сумму: 789 тысяч 224 рубля 47 копеек.