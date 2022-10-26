Житель Кузбасса скрыл свои доходы, чтобы получать выплаты на детей

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В Кузбассе 37-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В 2020 году мужчина обратился в органы соцзащиты с заявлением о назначении ему пособий и выплат на трех маленьких детей, а также субсидий на оплату коммунальных услуг. При этом горожанин предоставил сведения только о доходах с основного места работы и умолчал о том, что занимается предпринимательской деятельностью и имеет дополнительную прибыль. В итоге мужчина получал пособия и субсидию течение двух лет - в общей сложности ему было перечислено 316 тысяч рублей. Но весной этого года в ходе прокурорской проверки реализации национального проекта «Демография» преступная деятельность новокузнечанине была выявлена. В отношении него возбудили уголовное дело. В счет возмещения ущерба был арестован автомобиль мужчины стоимостью порядка 750 тысяч рублей.

Суд назначил горожанину 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.