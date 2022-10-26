Жительница Кузбасса отсудила 350 тысяч рублей за смерть дочери в ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу матери мотоциклистки, которая погибла в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла в Новокузнецке. Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, которым управляла девушка. От полученных травм она скончалась. Мать погибшей обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на заработную плату должника, на средства мужчины в банке, а также ограничили горожанину выезд за границу. После этого виновник ДТП выплатил компенсацию в полном объеме.