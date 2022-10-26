Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2022 4:20

В Кузбассе отправится в колонию 65-летний житель за убийство сожительницы

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе отправится в колонию 65-летний житель за убийство сожительницы.

В Кузбассе отправится в колонию 65-летний житель за убийство сожительницы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 65-летний житель Яшкинского района признан виновным в совершении убийства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, в январе 2022 года между мужчиной и 47-летней сожительницей случилась ссора, кузбассовец нанес женщине множество ножевых ранений. Она скончалась от полученных повреждений на месте. Затем житель ушел из дома, а когда увидел на улице знакомого, рассказал ему, что у него умерла возлюбленная. Тот позвонил родственникам жителя и передал его слова. Правоохранители выехали на проверку. Они обнаружили тело женщины в жилище. Сожителя задержали, изначально он сотрудничал со следствием, но позже стал отрицать свою вину. Суд приговорил его девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.