В Кузбассе отправится в колонию 65-летний житель за убийство сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 65-летний житель Яшкинского района признан виновным в совершении убийства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, в январе 2022 года между мужчиной и 47-летней сожительницей случилась ссора, кузбассовец нанес женщине множество ножевых ранений. Она скончалась от полученных повреждений на месте. Затем житель ушел из дома, а когда увидел на улице знакомого, рассказал ему, что у него умерла возлюбленная. Тот позвонил родственникам жителя и передал его слова. Правоохранители выехали на проверку. Они обнаружили тело женщины в жилище. Сожителя задержали, изначально он сотрудничал со следствием, но позже стал отрицать свою вину. Суд приговорил его девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.