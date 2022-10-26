За сутки в Кузбассе выявили 101 новый случай коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 101 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 139 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 422 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 204 588 выздоровели, 2 718 скончались, 1 116 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.