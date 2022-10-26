В Кузбассе планируется сократить новогодние корпоративы

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Традиционные посиделки для сотрудников в нынешнем году могут не состояться более чем в трети (38%) компаний региона. 11% руководителей уже оповестили об этом работников.

Об этом сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру. Эксперты провели опрос работодателей, чтобы выяснить, на каких статьях расходов они собираются экономить. В опросе приняли участие 1980 руководителей компаний и начальников отделов.

Также будут сокращаться расходы на корпоративный транспорт, рекламу, презентации компаний и финансирование командировок с целью минимизации лишних трат.

Отметим, что в социальных сетях сейчас встречается все больше предложений жителей отменить в городах новогодние фейерверки и концерты звезд. Многие пользователи выступают при этом за сохранение праздничных мероприятий для детей.