Жительнице Кузбасса, внук которой утонул в автомобиле, вынесли приговор

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительницу Кузбаксса, по вине которой в машине утонул четырехлетний ребенок, приговорили к исправительным работам. Об этом сообщили в Кемеровском районом суде.

Трагедия произошла 19 июля на берегу Березовского карьера. Взрослые вместе с ребенком отдыхали на природе. Вечером малыш замерз и сел погреться в автомобиль женщины, который был припаркован на склоне. Двигатель был заведен, и в какой-то момент машина тронулась, съехала к обрыву и упала в водоем. Автомобиль ушел под воду, и четырехлетний ребенок, оставленный в салоне, утонул.

На женщину завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Горожанка полностью признала свою вину. Суд назначил ей год исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ наказание будет считаться условным с испытательным сроком шесть месяцев.