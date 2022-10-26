В Кузбассе проходят гастроли Театра Вахтангова

Фото: АПК.

В Кемерове проходят гастроли Театра имени Евгения Вахтангова в рамках первого Международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» с 24 по 27 октября. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Постановку «Война и мир» можно увидеть на сцене Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского. Спектакль посетил глава региона. Сергей Цивилев отметил, что приезд Театра имени Евгения Вахтангова в Кузбасс во время первого Международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» - огромный вклад в развитие культуры региона.

Отметим, что более 30 тысяч зрителей посетили более 320 событий, которые уже состоялись в рамках Международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра». 28 октября на сцене Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского состоится закрытие фестиваля. Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков станет почетным гостем.