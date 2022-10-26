Новое оборудование поступило в больницу Кузбасса

Новое оборудование поступило в Беловскую городскую больницу №2. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Цифровой флюорограф установили вместо старого аппарата в больнице беловского поселка Новый городок.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в регионе продолжается планомерное обновление материально-технической базы медицинских учреждений региона, в которые за этот год поступит 238 единиц оборудования по нацпроекту «Здравоохранение».

Теперь на современном оборудовании ежедневно смогут проходить обследование до 40 пациентов. До этого учреждение оснастили двумя новыми аппаратами УЗИ высокого класса и видеогастроскопическим комплексом.