В Кузбассе поймали нетрезвую автомобилистку «из Франции»

В Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД поймали нетрезвую автомобилистку. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

О подозрительном водителе в полицию сообщили местные жители. По их словам, автомобиль «Лексус» ехал по проспекту Кирова и создал несколько аварийных ситуаций. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку. За рулем оказалась 35-летняя жительница Кемерова. Во время общения инспекторы заподозрили, что автомобилистка нетрезва. Алкотестер показал результат 0,816 мг/л, однако женщина с результатами прибора не согласилась, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Во время оформления документов кемеровчанка начала рассказывать инспекторам различные истории, в том числе о знакомстве с миллиардерами и о своем статусе адвоката. Также она заявила, что является иностранной гражданкой и приехала из Франции. Ни одна из этих легенд не подействовала на сотрудников.

Полицейские отстранили нарушительницу от управления автомобилем и поместили «Лексус» на специализированную стоянку. В отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».