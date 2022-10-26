Новокузнечанин хотел вызвать проститутку и лишился 180 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 60-летний житель хотел вызвать проститутку и в итоге лишился 180 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что новокузнечанин обратился в полицию. Мужчина рассказал, что хотел вызвать «жрицу любви». Он нашел в сети Интернет объявление, позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка и попросила за свои услуги предоплату. Кузбассовцу это не понравилось, и он отказался от заказа. Позже ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, будто из-за звонка новокузнечанина заблокировали сайт с объявлениями девушек по вызову. Собеседник стал требовать с жителя неустойку, а в противном случае обещал ему проблемы. Мужчина испугался и перевел 180 тысяч рублей по указанным реквизитам.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленников. Уже установили, что абонентские номера, с которых поступали звонки, зарегистрированы в Ярославской и Оренбургской областях. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.