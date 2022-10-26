Новокузнецк - в числе лидеров федерального проекта по снижению выбросов в атмосферу

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Проводимую в городе работу оценили чиновники из Москвы, сотрудники проектного офиса «Чистый воздух».

В этом году Правительством Российской Федерации был утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу Новокузнецка, согласно которому предприятия южной столицы Кузбасса взяли на себя повышенные обязательства: к 2024 году снизить выбросы на 30%, а к 2026 году - на 50%. Также в городе проводятся мероприятия по другим направлениям, способствующим снижению вредных выбросов, среди них - обновление электротранспорта и перевод частных домохозяйств с печного на газовое отопление.

Московские гости осмотрели новые трамваи, которые были закуплены в рамках проекта. Это полностью модифицированные вагоны с зарядками для гаджетов, удобной посадкой для людей с ограниченными возможностями. В салонах установлены экраны, где каждые 10 минут показывают информацию о состоянии атмосферного воздуха. Попутно оценили обновленные трамвайные пути (рельсы/шпалы и протянутые новые кабели).

В рамках визита была организована поездка на ЕВРАЗ СМК. Вместе с представителями проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» в ней приняли участие специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка. Металлурги рассказали о реализации экологических проектов по внедрению технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре и строительству установки серогазоочистки. Снижение выбросов идет за счет планомерной модернизации и технического перевооружения производства и внедрения наилучших доступных технологий и природоохранных практик.

- Сегодня мы побывали на промплощадке и убедились, что реализация проектов в рамках программы «Чистый воздух» идет в соответствии с графиком, - рассказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

Напомним, что Новокузнецк по итогам прошлого года стал лидером среди городов России по снижению выбросов в воздух.