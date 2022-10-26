Сергей Цивилев: Кузбасс должен стать центром трансплантологии Сибири

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Перспективы развития трансплантологии в Кузбассе и Сибири обсудили главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, главный трансплантолог СФО Татьяна Пиминова, губернатор Сергей Цивилев, министры и руководители клиник СФО на научно-практической конференции в Кемерове.

- За этот год в больницах региона пересажено 65 почек, 10 сердец и 6 печеней. Каждая такая операция - шанс на спасение. При этом уровень оснащения кузбасских клиник и профессионализм специалистов позволяют выполнять здесь в два раза больше таких высокотехнологичных операций на мировом уровне и спасать еще больше людей. Для того, чтобы Кузбасс оставался самым надежным и привлекательным регионом для жизни, правительство региона поддерживает развитие медицины, в том числе - трансплантологии, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Сегодня Кузбасс занимает второе место в стране после Москвы и первое место в Сибири по количеству проведенных трансплантаций.

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