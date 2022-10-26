Фото: АПК.

Предприятия Кузбасса развивают выпуск импортозамещающей продукции. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет отмечает, что в современной ситуации в соответствии с поручением губернатора Сергея Цивилева особое внимание уделяется импортозамещению. Кузбасским предприятиям это позволяет сэкономить на приобретении необходимой продукции, а также развивает производство и экономику региона.

Так, в механическом цехе АО «ЕВРАЗ ЗСМК» запустят в работу восемь новых современных станков. Они необходимы для того, чтобы наладить выпуск деталей, которые ранее приобретали за рубежом.

В ближайшее время на заводе начнут делать дорогостоящие промышленные детали для прокатных станков, а также для металлургического оборудования сталеплавильного сегмента.