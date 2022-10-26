В Кузбассе будут судить мошенников, оформивших на чужие паспорта кредиты на 1,6 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе передано в суд уголовное дело о мошенничестве, фигурантами по которому проходят три человека: одна жительница Новосибирска и двое кемеровчан. Они совершили 22 преступления и заработали на этом более 1,6 млн рублей.

Сибиряки придумали свою мошенническую схему два года назад. 30-летняя жительница Новосибирска имела десятки ксерокопий паспортов разных людей. Вместе с двумя менеджерами магазина по продаже мобильных телефонов 22 и 28 лет она решила использовать данные документов для оформления займов. Для этого женщина подыскивала в Новосибирске людей, готовых сыграть роль заемщиков, давала им нужный пакет документов, включая копии чужих паспортов, и направляла в Кемерово к «своим» менеджерам. Те готовили фиктивные заявки для банков и оформляли на подставных клиентов кредиты на покупку различных товаров - смартфонов, смарт-часов, а также страховки. После этого организатор продавала все гаджеты и делила вырученные деньги между подельниками. Мошенникам удалось оформить кредитов на общую сумму более 1,6 млн рублей.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение 22 преступлений. Сейчас уголовное дело направлено в суд.