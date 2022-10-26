В Кемерове задержали мужчину, который прыгал на чужом автомобиле во дворе многоэтажки

В Кемерове полицейские задержали мужчину, повредившего чужой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что накануне вечером в полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов по проспекту Ленина по припаркованной Toyota Corolla Fielder прыгает мужчина. Правоохранители прибыли на место и задержали 26-летнего дебошира. Очевидцы рассказали, что мужчина беспричинно вскочил на капот авто и начал прыгать по нему и по ветровому стеклу. Мужчина не смог пояснить причину своих действий.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают сумму причиненного ущерба.