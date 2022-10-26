«Вкусная перемена»: в Кузбассе меняют меню и дизайн школьных столовых с учетом пожеланий учеников и родителей

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В Кузбассе меняют меню и дизайн школьных столовых с учетом пожеланий учеников и родителей. Администрация правительства региона отмечает, что качество и доступность школьного питания - на особом контроле губернатора Кузбасса.

В Кузбассе для учеников разработано три сезонных меню (осеннее, зимнее, весеннее). Родители и ученики могут вносить корректировки в меню. Также по решению Сергея Цивилева в Кузбассе стартовал проект по ремонту и переоснащению школьных столовых «Вкусная перемена». Сейчас по данной программе модернизируют 16 школьных столовых.

Глава региона отмечает, что в этом учебном году в школьных столовых питаются более 90% учеников, - результат совместной работы, которую мы ведем с родителями, диетологами, поварами и самими учениками. В школьных столовых бесплатно питаются 32 тысячи ребят. С введением дополнительных мер поддержки семей мобилизованных их дети также получают льготное горячее питание.