Работу кемеровской художницы представят в Третьяковской галерее

Фото: МТС

Акварельный эскиз 17-летней студентки из Кемерова Аделины Хохловой войдет в цифровую ботаническую библиотеку, которую презентуют к всероссийской «Ночи искусств» в Третьяковке. Это стало возможным благодаря ее победе в федеральном этапе творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимом в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М».

В рамках конкурса подростки со всей России постигали искусство ботанической иллюстрации: проходили мастер-классы и знакомились с творчеством выдающихся мастеров. Затем ребятам предлагалось изобразить родную флору и загрузить фото или скан-копию работы на сайт «Поколения М». В итоге жюри отобрало 17 рисунков из нескольких сотен работ, поступивших со всех уголков страны, в числе которых оказался и эскиз кемеровчанки. На нем изображен повсеместно растущий в Кузбассе цикорий - обычное полевое растение, используемое для приготовления сырья для полезного напитка и ценный медонос.

Кемеровчанка вместе с другими победителями отправится в Москву в Третьяковскую галерею. К слову, это в ее жизни уже произойдет в третий раз: в 2018 и 2019 году, когда Аделина Хохлова еще была ученицей художественной школы, она также становилась призером конкурса «Поколение М» и ее работы выставлялись в Третьяковской галерее.

- Подростки из Кузбасса каждый год участвуют в конкурсах проекта «Поколение М». И очень радует, что наши дети занимают призовые места. Аделина Хохлова - трижды победительница. Уверен, она будет и дальше расти и развиваться как художник, и ее успехи вдохновят других талантливых ребят региона, - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.