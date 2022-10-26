Губернатор Кузбасса провел рабочую встречу с президентом Федерации лыжных гонок России

Фото: АПК.

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Стороны обсудили перспективы создания в Кузбассе всероссийского центра спортивной подготовки лыжников, а также подготовку инфраструктуры Кемерова для проведения соревнований по лыжным гонкам на Международных спортивных играх «Дети Азии».

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что лыжные гонки очень популярны в регионе. Данный вид спорта сейчас занимает второе место по посещаемости в спортшколах.

Так, в Кемерове в преддверии Игр «Дети Азии» с 24 по 29 января 2023 года для тестирования инфраструктуры и трасс пройдет чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам среди мужчин и женщин.