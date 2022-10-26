Спрятал тело в комнате: в Кузбассе отправится в колонию житель, избивший до смерти отца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 46-летнему жителю Прокопьевского района, избившему до смерти отца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в марте 2022 года мужчина с 69-летним отцом распивали горячительные напитки дома. Во время застолья сын вспомнил, как отец в детстве ругал его и наказывал, предъявив пожилому мужчине претензию. Произошла ссора, сын стал избивать отца. Тот скончался от полученных повреждений.

Мужчина о случившемся никому не сообщил, а говорил, что отец уехал в неизвестном направлении. Обеспокоенные соседи обратились в администрацию поселка. Работники сказали, что придут осмотреть жилище. Выяснилось, что сын спрятал тело отца в одной из комнат. Житель сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил его к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.