В Кузбассе пропавшего 14-летнего подростка нашли живым

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке без вести пропавшего 14-летнего подростка нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Юноша ушел из дома днем 25 октября и не вернулся. Полиция организовала поиск подростка. В итоге школьника нашли вечером 26 октября.

- Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! - написали на свей странице в группе по «ВКонтакте» волонтеры, которые также принимали участие в поисковых мероприятиях.

Обстоятельства обнаружения юноши не разглашаются.