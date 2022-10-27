В Кузбассе житель похитил с банковских счетов сыновей более 75 тысяч рублей

В Кузбассе житель похитил с банковских счетов сыновей более 70 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 40-летний житель Яшкинского района признан виновным в растрате денег детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что с сентября по декабрь 2021 года мужчина переводил с банковских счетов 5- и 9-летнего сыновей деньги, которые они получали в связи с потерей кормильца. Отец похитил порядка 76 тысяч рублей. Супруга кузбассовца умерла, а он отказался быть законным представителем детей, но у него был электронный доступ к банковским счетам сыновей.

Их родная тетя оформила опекунство на детей. Женщина обнаружила хищение денежных средств, обратилась в полицию. Уточнили, что родная тетя с детьми проживает в Алтайском крае. Отец сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ.