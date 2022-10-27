В Кузбассе закрыли бассейн, в котором произошло массовое отравление хлором

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В Новокузнецке судебные закрыли на два месяца бассейн в оздоровительно-развлекательном комплексе, где произошло массовое отравление парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе Новокузнецка ГУФССП России по Кемеровской области.

Всего пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей. У всех них диагностировано отравления хлором легкой степени тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора посетили бассейн с проверкой и нашли там множество нарушений. Так, система подачи воды в бассейне не была оборудована кранами для отбора проб воды, хлорирование проводилось с нарушениями гигиенических нормативов, смывы поверхностей не исследовались на бактерии и паразиты.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка признал владельца бассейна виновным по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и постановил приостановить работу бассейна на 60 суток.