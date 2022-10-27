В кемеровских школах появятся медицинские классы

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кемеровских школах будут открыты медицинские классы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне были подписаны договоры о сотрудничестве между администрацией, КемГМУ, медицинским и педагогическим колледжами. В рамках этого партнерства в кемеровских школах, где есть химико-биологический или естественно-научный профили и достаточное количество желающих обучатся на медиков, будут открыты специализированные классы. Программы профессионального обучения для школьников разработаны Кузбасской областной клинической больницей им. С.В. Беляева и Кузбасским медицинским колледжем.

Так, один профильный медико-биологический класс уже сформирован в школе № 5, которая была открыта в этом году в новом здании на улице 2-я Заречная. Преподаватели, сотрудники областной больницы и медколледжа начали проводить там занятия. Также в ближайшее время медицинский класс появится в школе № 45.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в Кемерове запустят муниципальный проект «Педагогический класс»». Его цель так же, как и у первого проекта, - подготовить школьников к осознанному выбору. В рамках данного направления школьники смогут пройти «практическое погружение» в профессиональную педагогическую деятельность. Для учащихся 8-11-х классов предусмотрены курсы по выбору, индивидуальные консультации с педагогами Кузбасского педагогического колледжа и работа по индивидуальным программам, участие в деятельности «волонтеров образования».