В Кузбассе стартовал Общественный гражданский форум «Сообщество». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, с 27 по 29 октября обсуждать стратегию развития в Кузбассе некоммерческих организаций будут представители социально ориентированных организаций региона, специалисты по фандрайзингу, наставники проектной деятельности, эксперты, волонтеры и добровольцы.

В Кемерове проходит первый день форума «Сообщество». Участники после официальной части разделились на четыре тематические секции, где продолжили работу с экспертами. Наращиванию компетенций в сфере управления некоммерческой организацией будет посвящен второй день, который пройдет в онлайн-формате. По ссылке будет доступна трансляция. В Новокузнецке пройдет третий день, который объединит общественников южной агломерации Кузбасса.