На проспекте Советском в Кемерове автомобиль сбил пешехода

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Сегодня утром в Кемерове произошло ДТП с участием пешехода. Очевидцы разместили в соцсетях фото с места аварии.

На снимках видно, что на проезжей части лежит пострадавшей. Прохожие пытаются оказать ему помощью.

В Кемеровской ГИБДД корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что авария произошла в 6.10 на проспекте Советском, в районе дома № 7. Автомобиль Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.