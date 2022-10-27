Из Кузбасса запустят дополнительный поезд до Новосибирска

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Скорый поезд, следующий по маршруту Новокузнецк - Новосибирск, совершит дополнительный рейс в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Запуск дополнительного поезда 3 ноября вызван повышенным спросом на билеты в дни праздников. Благодаря этому рейсу пассажиры смогут совершить поездку из Новокузнецка в Новосибирск и обратно в любой день в период с 3 по 7 ноября.

Уточняется, что расписание состава не изменится: поезд отправится из Новокузнецка в 6.57, прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 13.00. В обратном направлении поезд отправляется в 15.11, прибывает в Новокузнецк в 21.22.