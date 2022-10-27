Житель Кузбасса получил условный срок после смерти двух рабочих в колодце

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38-летнего жителя Юрги приговорили к двум годам условно из-за смерти двух рабочих. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в мае этого года. Мужчина попросил двух знакомых помочь в прочистке канализационного колодца. Трудовые договоры он с ними не заключал, инструктаж не провел, а также не проверил загазованность колодца. В результате 61-летний и 36-летний рабочие погибли при спуске в коллектор. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление оксидом углерода.

В отношении жителя Юрги было возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Суд признал мужчину виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.