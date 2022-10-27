В Белове улучшена мобильная связь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оператор модернизировал порядка 30 базовых станций в жилых районах, вблизи транспортных узлов и популярных мест. Скорость мобильного интернета 4G для активных онлайн-пользователей увеличилась в 1,5 раза.

Работы проводились во всех районах Белова, а также рядом с железнодорожным и автовокзалом, в пгт. Новый городок, Инской, поселке Старобачаты. Качество сети улучшилось не только на территориях с массовой жилой застройкой, но и в локациях для отдыха и спорта - стадионе Шахтер, Молодежном и Центральном городских парках, Центральном дворце культуры.

МегаФон увеличил емкость сети четвертого поколения за счет рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц. Теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей и при этом обеспечивают высокую скорость передачи данных.

Теперь жители и гости Белова могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильно высокой скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение - абоненты в городе могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.