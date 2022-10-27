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НовостиОбщество27 октября 2022 9:38

Кузбасские бизнесмены могут получить поддержку при реализации неугольных проектов

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Кузбасские бизнесмены могут получить поддержку при реализации неугольных проектов. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе создаются благоприятные условия для развития бизнеса, причем особое внимание уделяем диверсификации экономики, уходу от угольной зависимости. Увеличение налоговых поступлений от неугольных отраслей до 50% - достижимая цель. Одна из ключевых задач - привлечение в регион новых инвесторов.

Основные условия - отсутствие задолженности по налогам и сборам, процесса реорганизации или банкротства. Прием таких заявок продлится до 23 декабря включительно.

Для этого нужно обратиться в администрацию муниципалитета по месту реализации инвестиционного проекта. С полной информацией можно ознакомиться на сайте организатора конкурса.