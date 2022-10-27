Кузбасские бизнесмены могут получить поддержку при реализации неугольных проектов. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе создаются благоприятные условия для развития бизнеса, причем особое внимание уделяем диверсификации экономики, уходу от угольной зависимости. Увеличение налоговых поступлений от неугольных отраслей до 50% - достижимая цель. Одна из ключевых задач - привлечение в регион новых инвесторов.

Основные условия - отсутствие задолженности по налогам и сборам, процесса реорганизации или банкротства. Прием таких заявок продлится до 23 декабря включительно.

Для этого нужно обратиться в администрацию муниципалитета по месту реализации инвестиционного проекта. С полной информацией можно ознакомиться на сайте организатора конкурса.