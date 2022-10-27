В Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки 28 октября

Фото: АПК.

В Кузбассе 28 октября пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Свою продукцию по сниженным ценам представят региональные производители в семи крупных городах Кузбасса: в Анжеро-Судженске, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Кемерове.

На сельскохозяйственных ярмарках кузбассовцы смогут приобрести мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты пчеловодства, а также фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, овощи свежего урожая.

Также на ярмарках будут продавать одежду, сувениры, хозяйственные товары, рукоделие. Для посетителей организуют полевые кухни с горячим чаем и кашей. Уточнить место и время проведения ярмарок можно в администрациях муниципалитетов.