Фото: АПК.

На открытие мемориала Воину-освободителю в Кузбассе приедут представители 14 регионов страны. Об этом сообщает администрация правительства региона.

После того как имя Николая Масалова убрали из списка почетных граждан Берлина, было принято решение установить копию памятника на родине героя - в Кузбассе. Мемориал Воину-освободителю не имеет аналогов в России.

На торжественное открытие мемориала приглашены:

- представители 12 регионов, входящих в Межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение»;

- губернатор Курской области Роман Старовойт;

- губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;

- полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев;

- депутаты Госдумы;

- ветераны Великой Отечественной войны. Напомним, что во время прямого эфира Сергей Цивилев анонсирован открытие мемориала Воину-освободителю в составе памятного комплекса Героям-сибирякам - оно состоится 3 ноября.