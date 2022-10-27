В Кузбассе наградили сотрудников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Фото: АПК.

Лучшие сотрудники автомобильного и городского пассажирского транспорта Кузбасса получили награды в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщает администрация правительства региона.

По поручению губернатора Сергея Цивилева специалистов поздравил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. Награды получили 45 работников и ветеранов отрасли.

16 специалистов награждены медалями «За служение Кузбассу». 15 человек отмечены медалями «За веру и добро». Двум специалистам вручен памятный адрес губернатора Кузбасса. Один человек получил Благодарность губернатора Кузбасса. Почетной грамотой губернатора Кузбасса награждены четыре сотрудника отрасли. Почетные грамоты Министерства транспорта Кузбасса получили пять специалистов. Два ветерана отрасли отмечены медалями «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» и медалью «Профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства Л.А. Яковлев».