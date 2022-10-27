Сергей Цивилев: Кузбасс становится объединяющим центром для всех национальностей и конфессий

Фото: АПК.

Сергей Цивилев провел первое совместное заседание межконфессионального совета и совета по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Такая площадка - новый и уникальный опыт для диалога представителей религиозных и национальных организаций, общественных объединений региона, где обсуждаются важнейшие вопросы в сфере национальной политики Кузбасса и России.

Участники заседания отдельно остановились на вопросе сохранения мира и согласия в обществе. Свою деятельность ведет созданный при КемГУ координационный центр по вопросам формирования у студентов активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Они проводят образовательные программы, профилактические лекции, конференции среди молодежи.

Религиозные организации Кузбасса создают социально значимые проекты: экскурсии, паломнические поездки, благотворительные акции и мероприятия, научно-практические конференции и лекции.

Как резюмировали собравшиеся, сплоченность и единство гражданского общества во все, даже самые тяжелые времена были опорой для Кузбасса.