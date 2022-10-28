В Кузбассе в ДТП с вахтовым автобусом пострадали пять человек

В Междуреченске в результате ДТП с вахтовым автобусом пострадали пять человек. Обстоятельства дорожного происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Авария произошла на девятом километре дороги, ведущей к угольному предприятию. Предварительно установлено, что 48-летний водитель автобуса «НефАЗ» вез рабочих в город после смены. Он не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в салоне находился 21 пассажир. По первоначальным данным, пятеро из них получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.