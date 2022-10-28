В центре Кемерова ограничат парковку из-за сельскохозяйственной ярмарки

Фото6 администрация г. Кемерово

Сегодня, 28 октября, в центре Кемерова будет ограничена парковка и остановка транспорта. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки на площади Советов, сообщили в городской администрации.

Так, с раннего утра до 14.00 часов будет ограничена остановка и стоянка по улице Красной (от здания №7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части) и ограничен въезд транспорта на парковку в районе здания №7 по улице Ермака.

Напомним, что торговля развернется на главной площади города с 9.30. Свою продукцию представят производители Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Киселевска. Будет работать полевая кухня.