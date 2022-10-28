Житель Кузбасса ударил жену ножом за отказ кормить детей

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе вынесен приговор 51-летнему жителю Мариинска, который ударил жену ножом за отказ кормить детей. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Инцидент произошел летом этого года. Муж с женой находились дома и оба были нетрезвы: мужчина пил пиво, а жена в втайне от него употребляла более крепкий спиртной напиток. В какой-то момент мужчина попросил возлюбленную приготовить детям еду, на что женщина ответила отказом. Тогда супруги поссорились, муж схватил лежащий на столе нож и ударил им женщину в левый бок. После этого глава семейства захотел вызвать скорую, но его супруга отказалась, продолжая выпивать. В итоге медиков и полицию вызывали соседи, которые увидели окровавленную женщину на улице.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он хотел просто напугать супругу, но не рассчитал силу.

Суд назначил жителю Мариинска наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком два года.