В Кузбассе будут судить мужчину, который выкинул знакомую из окна

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В Осинниках будут судить 31-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина, находясь в гостях, поссорился с хозяйкой. В ходе словесной перепалки он опрокинул женщину в открытое окно и поспешил скрыться. Пострадавшую после падения с третьего этажа госпитализировали. В больнице ей была оказана квалифицированная помощь.

Мужчину задержали. Со следствием он сотрудничал, но вину признал частично, пояснив, что не хотел убивать. Сейчас дело передано в суд.